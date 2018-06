Glasovnice po pošti je oddalo 6829 volivcev, od tega je bilo 6685 glasovnic veljavnih, 144 pa neveljavnih. Največ, 1387 volivcev je izbralo SDS, za Levico jih je glasovalo 756, za SD pa 719.

Skoraj deset odstotkov oziroma 647 jih je izbralo SMC, skoraj osem odstotkov (518) pa LMŠ. Na šesto mesto se je s sedmimi odstotki oz. 488 glasovi uvrstila NSi, za njo pa DeSUS s 444 glasovi oz. dobrimi šestimi odstotki.

Manj kot štiriodstotno podporo so dobile Stranka Alenke Bratušek (210 glasov), SNS (187), Pirati (163) in SLS (106). Ostale stranke so dobile manj kot sto glasov.