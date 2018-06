Dokumenti, ki so jih pridobili na Siolu, razkrivajo, da je Rotniku pri plačilu davčnega dolga, ki mu ga je leta 2014 odmerila Finančna uprava RS (Furs) zaradi ugotovljene razlike med njegovim premoženjem in uradnimi prihodki, pomagal nekdanji policist Alexander Hrkač. Ta je v 90. letih obogatel z vlaganji na borzi na Hrvaškem in v BiH.

Dokumenti razkrivajo, da je Hrkačevo podjetje Europlantaže Rotniku konec marca posodilo 350.000 evrov. Za posojilo je Rotnik zastavil apartma na otoku Krk, ki ga je kupil leta 2007, torej v obdobju, ki ga je pregledoval Furs. V isti hiši so apartmaje kupil tudi trije pomembni igralci v zgodbi o Teš 6: nekdanji direktor Premogovnika Velenje Milan Medved, lobist Peter Kotar in nekdanji prvi nadzornik Teš Ivan Atelšek.

Kot še navaja Siol, Rotnik za pojasnila ni bil dosegljiv, prav tako jim ni uspelo stopiti v stik s Hrkačem, ki pa je bil minule mesece posojilno aktiven v Sloveniji. Denar je posodil najmanj enemu podjetju, ki je v preteklosti sodelovalo z Rotnikom in Komunalnim podjetjem Velenje, ko ga je vodil Rotnik. Ime podjetja hranijo v uredništvu.

Davčni inšpektorji Rotniku niso verjeli

Kot še navaja Siol, je bil Hrkač ključni člen Rotnikove sicer neuspele obrambe v postopku pred Fursom. Rotnik jo je gradil na zatrjevanju, da je imel že leta 2007 veliko več premoženja, kot je ugotovil Furs, in da se zato v poznejših letih to premoženje ni moglo povečati. Zaslužil ga je z vložki v delnice, investicijske kupone in druge vrednostne papirje, ki jih je v njegovem imenu kupoval in prodajal Hrkač, je zatrjeval Rotnik.

Toda davčni inšpektorji Rotniku že od začetka niso verjeli, saj so se v Rotnikovi zgodbi med drugim pojavila časovna neskladja. Inšpektorji so zato sumili, da so vse listine s Hrkačevim podpisom prirejene oziroma ponarejene. Da posojilno razmerje med Rotnikom in Hrkačem nikoli ni obstajalo, so ugotovili tudi kriminalisti in specializirano državno tožilstvo, piše Siol in dodaja, da ni mogoče preveriti, zakaj se je Hrkač znova odločil pomagati Rotniku.

»Toda prav zaradi vloge, ki jo je imel Hrkač pri Rotnikovi obrambi, ni mogoče izključiti možnosti, da želi nekdanji direktor Teš z novimi manevri doseči še en cilj - zaščititi lastne nepremičnine pred morebitno novo 'plombo' države,« piše Siol.