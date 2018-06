Andrej Štremfelj se je v slovensko alpinistično zgodovino vpisal 13. maja 1979, ko sta z Nejcem Zaplotnikom kot prva Slovenca in hkrati prva Jugoslovana stopila na vrh Everesta (8848 m), leta 1990 pa sta se na najvišjo goro povzpela z ženo Marijo in postala prvi zakonski par na strehi sveta. Povzpel se je še na sedem drugih osemtisočakov: Gašerbrum I, Broad Peak, Gašerbrum II, Šiša Pangma, južni vrh Kangčendzenge, Čo Oju in Daulagiri. Prvenstveni vzpon v alpskem slogu po južnem stebru Kangčendzenge (8476 m) z Markom Prezljem leta 1991 je naslednje leto okronala tudi mednarodna alpinistična javnost.

»V prvem obdobju, ko sem bil še bolj alpinistični otrok in sledil Nejcu, je bil vrhunski vzpon na Everest, za kar gre zasluga celotni ekipi, zadnji dan pa sem imel srečo, da sem dobil priložnost in dosegel vrh. Pozneje je bil moj največji alpinistični dosežek vzpon na Kangčendzengo, motor katerega sem bil, z Markom pa nama je uspel tako kakovosten vzpon, ki je še danes na najvišji ravni,« razmišlja 61-letni Kranjčan, najmlajši prejemnik zlatega cepina za življenjsko delo do zdaj.

»Moje dojemanje alpinizma se bistveno ni spremenilo, ves čas sem enako nor na hribe, seveda pa skušam iti s časom naprej. Danes so visoki hribi morda malo manj zanimivi, ker si ne vzamemo toliko časa zanje, zaradi pritiska javnosti pa tudi bistveno težje prenašamo poraze. Včasih se mi zdi, da smo imeli na voljo več poskusov, kup odprav se je končalo neuspešno, a sem od vsake nekaj odnesel in lahko pozneje porabil dragocene izkušnje,« opiše Štremfelj, ki je bil v svoji 46-letni alpinistični karieri na več kot dvajsetih odpravah v nepalski Himalaji, opravil je prve pristope na več sedemtisočakov ter kot inštruktor deloval v slovenski šoli za nepalske gorske vodnike v Manangu. Plezal je tudi v Patagoniji, Pamirju, ZDA in bil na Denaliju in Aconcagui.

Zlati cepin (francosko Piolet d'Or) je alpinistična nagrada, ki jo podeljuje francoska alpinistična revija Montagnes in The Groupe de Haute Montagne od leta 1992 za najodmevnejše alpinistične dosežke preteklega leta.