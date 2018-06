Povečini sončno vreme s temperaturami od 26 do 32 stopinj Celzija je že dopoldan tu in tam na Primorskem prekinila kakšna ploha ali nevihta, te pa so popoldan in zvečer možne zlasti na severovzhodu države. Predvsem na Štajerskem in v Prekmurju bodo pogoji »ugodni« za nastanek močnih neviht in krajevnih neurij s silovitimi nalivi in močnejšimi sunki vetra, nastanejo pa lahko tudi supercelične nevihte s točo, opozarjajo na portalu Neurje.si. Kakšna močnejša nevihta lahko nastane tudi v osrednjem delu države ali nad zahodno Slovenijo, kamor se bo glavnina dogajanja prestavila v noči na sredo. Toče pa tam ni za pričakovati, še pišejo na portalu.

V sredo spremenljivo oblačno s padavinami V sredo bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 21 do 27 stopinj Celzija. V noči na četrtek bo ponekod še deževalo, dež bo zjutraj ali dopoldne večinoma povsod ponehal. Čez dan bo pretežno oblačno, v notranjosti Slovenije bo možna še kakšna ploha. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Nekoliko hladneje bo. V petek bo suho vreme. Na Arsu so tvitnili, da bo to, kot kaže, prvi junijski dan, ko nikjer v Sloveniji ne bo dežja. Petek 15.6. bo kot kaže prvi dan v letošnjem juniju, ko nikjer po Sloveniji ne bo dežja ali neviht. https://t.co/bLNBw8gP5z — ARSO vreme (@meteoSI) 12 June 2018