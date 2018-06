Slovenske rokometašice v pričakovanju žreba za EP

Slovenska ženska rokometna reprezentanca bo danes dobila skupinske tekmice na evropskem prvenstvu, ki bo med 29. novembrom in 16. decembrom potekalo v Parizu, Nantesu, Montbeliardu, Nancyju in Brestu. Današnji žreb v francoski prestolnici, ki se bo pričel ob 12. uri, bo pričakala v četrtem jakostnem bobnu, v njem so tudi Češka, Poljska in Hrvaška.