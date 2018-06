Kriminalisti so leto in pol vodili postopek o preiskovanju poslovanja šestih slovenskih bank. Kot je dejal Martin Rupnik, vodja kriminalističnega oddelka za gospodarsko kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije PU Ljubljana, so preiskavo začeli v banki NLB, ki je tudi podala prijavo, kasneje pa so se preiskave razširile tudi na druge banke.

Med preiskavo, ki so jo začeli leta 2017, so uporabljali tudi prekrite metode za pridobivanje potrebnih dokazov, je še dejal Rupnik.

Včeraj potekale preiskave Včeraj so potekale hišne preiskave, kjer je več kot sto kriminalistov opravilo nekaj več kot dvajset hišnih in osebnih preiskav. Zaradi sumov podkupovanja v zvezi s posojilnimi pogodbami so v Ljubljani, Kopru in Kranju obiskali več bančnih poslovalnic, pet oseb pa so pridržali. V današnji izjavi za javnost je Rupnik povedal, da lahko zatrdi le to, da je v preiskavo vključenih šest slovenskih bank, ki so bile oškodovane za najmanj 850.000 evrov. Rupnik je še dejal, da je bilo med včerajšnjimi preiskavami zaseženih veliko dokumentacij, dva luksuzna avtomobila, motorno kolo, več elektronskih naprav in tudi preko 360.000 evrov gotovine. O vseh zaseženih predmetih bo odločalo sodišče v nadaljnjih sodnih postopkih. Odredili so tudi pripor petim osumljencem, ki bodo pred preiskovalnega sodnika predvidoma stopili jutri.