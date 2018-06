Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, je bila v požaru v celoti uničena tudi streha s ostrešjem in kritino, po za zdaj nestrokovni oceni pa nastala škoda znaša okoli 1,2 milijona evrov.

Potem ko so svoje delo opravili kriminalisti, na pogorišču znane družinske pekarne v Miklavžu na Dravskem polju danes svoje delo opravljajo cenilci, ki bodo natančno popisali in ocenili škodo. Kot sta že v ponedeljek povedala lastnika Andrej in Vladimir Lešnik, si želita, da bi čim prej uredili stvari z zavarovalnicami, vseeno pa bodo za popolno vzpostavitev proizvodnje potrebovali vsaj dva ali tri mesece.

V podjetju je zaposlenih 44 ljudi, pomagalo jim je tudi nekaj upokojencev in študentov, ki zdaj čakajo na razplet tragične zgodbe. Zaradi požara, ki je uničil vse, kar so Lešnikovi gradili dobri dve desetletji, so trenutno zaprte tudi vse njihove prodajalne, po katerih je podjetje najbolj znano v Mariboru in okolici.

Požar v Miklavžu na Dravskem polju je izbruhnil v nedeljo okoli 18.30. Najprej so ga poskušali pogasiti zaposleni, vendar jim ni uspelo. Dokončno so ga okoli 20.30 pogasili gasilci. Zaradi požara so reševalci v bolnišnico prepeljali štiri osebe.