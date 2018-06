V ZDA imajo veliko težav s prekomerno težo otrok in mladostnikov. Vsak šesti mladostnik ima namreč prekomerno težo, raziskava pa je nakazala, da je vzrok za dano situacijo prekomerno doziranje sladkorja v zgodnjih letih življenja.

Zauživanje dodatnega sladkorja je za zdravje škodljivo, saj poleg prekomerne teže povzroča tudi dentalne težave in astmo ter povečuje tveganje za srčno-žilne bolezni, kot sta holesterol in krvni pritisk. Telo iz drugih hranljivih snovi že samo proizvede dovolj sladkorja, ki ga potrebuje.

Podatke so posredovali starši otrok

Herrickova je raziskavo opravljala s pomočjo staršev, ki so privolili v sodelovanje. Starše je spraševala kaj so njihovi otroci jedli v zadnjih 24. urah. V meritvah je kot dodaten sladkor upoštevala hrano, ki vsebuje trsni sladkor, visoko fruktozni koruzni sirup, med in ostale oblike sladkorja. Hrana, ki vsebuje naravna sladila (sadje, zelenjava) je bila iz rezultatov izvzeta.

Raziskava je pokazala, da 85 odstotkov vseh otrok, zavzetih v študiji, je dodaten sladkor vsak dan. Odstotki naraščajo s starostjo otrok, vendar je številka visoka že pri najmlajših. Okoli 60 odstotkov otrok, starih od šest do enajst mesecev, zaužije več kot čajno žličko dodatnega sladkorja na dan. 98 odstotkov otrok, starih med dvanajst in triindvajset mesecev, zaužije okoli pet čajnih žličk sladkorja na dan, 99 odstotkov otrok med starostjo 19 in 23 mesecev pa kar 7 čajnih žličk na dan,

Herrickova je napovedala, da bodo rezultati lahko vplivali na prihajajočo revizijo prehranjevalnih smernic za Američane, še navaja Newsweek.