Luka Dončić ni bil edini prijavljeni slovenski košarkar na naboru. Na seznamu je bil tudi 197 centimetrov visoki branilec Blaž Mesiček, ki je zadnjo sezono igral v Italiji in ki je prav danes dopolnil 21 let. Njegov zastopnik, Miško Ražnatović, je sinoči sporočil, da je s seznama umaknil njegovo ime. Na njem pa sta me drugimi ostala tako Luka Dončić kot Jusuf Sanon, ukrajinski branilec afriških korenin, ki je bil zadnjo sezono član Petrola Olimpije.

Luka Dončić, ki mu strokovnjaki že ves čas napovedujejo visoko uvrstitev na naboru, zagotovo najvišjo med vsemi Slovenci v zgodovini lige NBA (Boštjan Nachbar je bil 2002 petnajsti izbor Houstona), pa še nekaj časa ne bo vedel, ali se bo lahko osebno udeležil nabora.