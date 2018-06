Omić je na zadnji tekmi dosegel 20 točk in 11 skokov, v finalu pa je imel povprečje 19 točk. Novinarjem je po koncu tekme povedal, da še ne ve, kje bo nadaljeval kariero. »Crvena zvezda mi je ogromno pomagala v karieri. Tu se počutim odlično in ne vem, zakaj ne bi kariere nadaljeval v Beogradu,« je dejal Omić, ki zaradi pravil o zgolj enem naturaliziranem igralcu ni na seznamu Slovenije za kvalifikacijski tekmi za SP 28. junija proti Španiji in 1. julija s Črno goro v Stožicah.

Za Crveno zvezdo je to četrti zaporedni naslov prvaka Srbije in devetnajsti v zgodovini. Vseeno v Beogradu ne morejo biti preveč navdušeni nad sezono, saj so izgubili v finalu lige Aba, kar pomeni, da se niso uvrstili v evroligo.