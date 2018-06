Iz Bele hiše naj bi mu tudi sporočili, da je predsednik izjemno ponosen nanj ter se mu zahvaljuje za pomoč. Če je to res, potem so se stvari od leta 2014 res zelo spremenile. Takrat je Trump, ki še ni bil predsednik, v odziv na morebitno skupno potovanje v Severno Korejo Rodmana opisal kot »ali pijanega ali zadrogiranega«. »Nori Dennis Rodman pravi, da sem hotel iti v Severno Korejo z njim. Nikoli nisva govorila o tem, nimam nikakršne želje, to je zadnji kraj na svetu, ki ga želim obiskati,« je takrat tvitnil Trump.

Dennis Rodman was either drunk or on drugs (delusional) when he said I wanted to go to North Korea with him. Glad I fired him on Apprentice!