Prvi zadetek na tekmi so dosegli gostje v 24. minuti. Belgijci so kljub temu do polčasa že vodili, po tem ko sta zadela Dries Mertens in Romelo Lukaku. Lukaku je nato v 50. minuti povišal na 3:1, končni izid tekme pa je pet minut kasneje postavil Mitchy Batshuayi.

Belgijski selektor Roberto Martínez Montoliú je sicer kasneje dejal, da poškodba naj ne bi bila hujše narave: »Na koncu tekme je odšel z igrišča, saj je prejel močnejši udarec, vendar so skrbi odveč.«

Belgija bo na svetovnem prvenstvu igrala v skupini G skupaj z Anglijo, Panamo in Tunizijo.