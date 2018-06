»Naš veliki Larry Kudlow, ki je tako trdo delal na področjih trgovine in gospodarstva, je ravnokar doživel srčni napad. Sedaj je v zdravstvenem centru Walter Reed,« je tik pred začetkom zgodovinskega srečanja s predsednikom Severne Koreje Kimom Jong Unom v Singapurju tvitnil Trump.

Soproga 70-letnega Kudlowa Judy je za ameriške medije potrdila, da njen soprog okreva. Kudlow je prišel na položaj marca, ko je Trump odpustil Garyja Cohna, med drugim zaradi prepirov okrog zamisli o uvedbi carin na jeklo in aluminij, kar je Trump potem uresničil.

Cohnu se zamisel ni zdela pametna in se ni niti Kudlowu, dokler ga Trump ni zaposlil. Še letos je na primer nasprotoval carinam in trdil, da so davek na potrošnike. Odkar se je s položaja komentatorja televizije CNBC preselil k Trumpu, pa je uradno spremenil mnenje.

Kudlow je dobil nalogo, da se v nedeljo odpravi na ameriške televizije in kritizira kanadskega premierja Justina Trudeauja zaradi novinarske konference po vrhu G7, na kateri je Kanadčan znova zavrnil Trumpove carine in zagotovil povračilne ukrepe.

Medijska ofenziva Trumpovih sodelavcev

Trump je nato iz Singapurja tvitnil, da se ZDA umikajo iz skupne izjave vrha G7 zaradi Trudeauja. Trumpov svetovalec Peter Navarro je šel na televizijo Fox News in grozil Trudeauju in vsakemu politik, ki se bo podobno obnašal do Trumpa, s posebnim mestom v peklu.

Kudlow pa je za CNN dejal, da je Trudeau s svojimi izjavami ZDA zaril nož v hrbet. To je zelo presenetilo tiste, ki so ga poznali, preden je šel k Trumpu. Kudlow naj bi bil skupaj s finančnim ministrom Stevenom Mnuchinom v Trumpovi vladi glas razuma okrog carin in trgovinskih vojn v nasprotju z Navarrom in trgovinskim ministrom Wilburjem Rossom.

V ZDA se vsi strinjajo, da je primanjkljaj s Kitajsko prevelik in so carine morda potrebne, vendar pa le Trump in peščica svetovalcev podpirajo zaostrovanje z zavezniki kot so EU, Kanada in Mehika.