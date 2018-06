Po besedah ameriškega predsednika sta na vrhu dosegla »velik napredek«, pogovore na singapurskem otoku Sentosa pa je Trump označil za »resnično zelo pozitivne«. Vsebine pogovorov in dogovora še ni razkril.

Voditelja sta se skoraj 40 minut pogovarjala na štiri oči, kasneje so se pogovorom pridružili še svetovalci in pogajalci.

Trump je že pred srečanjem s Kimom za zaprtimi vrati dejal, da ima zelo dober občutek, da bosta imela zelo dober pogovor in izjemne odnose. Predsednik Severne Koreje pa je dejal, da pot do tega trenutka ni bila lahka. »Bile so ovire, vendar smo jih prestopili in smo tule,« je dejal Kim.

Bela hiša je pred srečanjem sporočila, da se pogajanja med državama premikajo naprej hitreje od pričakovanj, kar naj bi bil razlog za krajše bivanje Trumpa v Singapurju. Predsednik ZDA je sprva nameraval ostati še kakšen dan.

Z ameriške strani je najpomembnejša tema prvega vrha med predsednikoma ZDA in Severne Koreje jedrska razorožitev slednje, a ni pričakovati, da se bo to zgodilo kmalu. Trump je dejal, da gre za začetek procesa.