Pa se je vendarle zgodilo. Po skoraj dvajsetih letih razprav in prepirov med politiki je sedanja konservativna vlada zbrala dovolj poguma in morda dovolj poslanskih glasov, da je sprejela odločitev o gradnji tretje pristajalno-vzletne steze ob največjem britanskem letališču in enem izmed najprometnejših na svetu – Heathrowu. V vladi naj bi bil proti samo zunanji minister Boris Johnson, ki je od nekdaj zagovarjal gradnjo novega letališča in pred leti o gradnji tretje steze celo dejal, da se bo »ulegel pred buldožerje, da bi jo preprečil«.

2,6 milijarde funtov za odškodnine Njeni zagovorniki trdijo, da bi jo morali že davno zgraditi, nasprotniki pa, da gre za napačen projekt na napačnem kraju, ki se ne sme zgoditi, pa tudi, da se mu bodo uprli po pravni poti. Ožja vlada je gradnjo potrdila po tistem, ko je njen ekonomski odbor odobril načrt tretje steze, s katero bi se že zdaj orjaški letališki kompleks povečal za skoraj polovico na svoji severovzhodni strani. Kdo predseduje temu odboru? Premierka Theresa May. O vladni odločitvi mora v treh tednih glasovati poslanska zbornica (verjetno 11. julija). Prometni minister Chris Grayling upa, da bodo kritike utišali z 2,6 milijarde funtov, ki jih bodo namenili za odškodnine stotinam tistih, ki bi zaradi tretje steze izgubili domove, in ukrepe za znižanje hrupa, ki bi ga prinesel povečan letalski promet. Kot predvidevajo, bi zaradi širitve na Heathrowu vsak dan pristajalo in vzletalo 700 letal več. Okoljevarstvenim skupinam, ki so proti že od pojava predloga o tretji stezi na Heathrowu, ker bo povečala »zvočno onesnaženje in zmanjšala kakovost zraka«, minister Grayling zagotavlja, da se bo ta projekt uresničil samo, če bo kakovost zraka ostala pod zahtevanim zakonskim minimumom.

Cunami hrupa V obtoku so zelo različna mnenja. Zagovorniki širitve Heathrowa trdijo, da bo dala pospešek britanskemu gospodarstvu in zmanjšala onesnaževanje zraka, nasprotniki pa, da bo gospodarstvu prinesla zelo malo koristi in da je vlada zakopala resnico o vseh potencialnih škodljivih učinkih na okolje. »To je slab dan za veliko ljudi, ki bodo živeli pod novimi letalskimi potmi, ker se bo njihovo življenje spremenilo za vedno. Vlada ne more zanikati tega, da bi bilo zaradi tretje pristajalne steze na Heathrowu nad Londonom vsak dan 700 letal več. Ljudem, ki živijo v bližini Heathrowa, se obeta cunami hrupa,« pravi kampanjska vodja skupine Hacan. Okoljevarstvena organizacija Greenpeace trdi, da je vladna odločitev ironična, ker jo je sprejela na svetovni dan okolja. Celo letalske družbe niso navdušene. Španska lastnica samo še po imenu britanske družbe British Airways, družba IAG, pravi, da bo ta orjaški projekt morda predrag in da bo zato prinesel podražitev letalskih vozovnic. Lokalna vlada občine Slough, ki je od Heathrowa oddaljena samo nekaj kilometrov, ocenjuje, da je to dobra odločitev, ker bo lokalnemu prebivalstvu prinesla veliko novih delovnih mest in gospodarski razcvet.

Štirinajstmilijardni zasebni projekt Vlada zatrjuje, da je širitev Heathrowa v državnem interesu in da bo koristila vsej Britaniji. Prometni minister Grayling trdi, da državi ne bo treba prispevati niti penija, ker bodo vseh 14 milijard funtov, kolikor naj bi stal projekt, prispevale zasebne družbe. Končan naj bi bil do leta 2026. Številni kritični poslanci opozarjajo, da bodo davkoplačevalci tisti, ki bodo plačali milijarde funtov za gradnjo in širitev cest v okolici razširjenega Heathrowa in druge izboljšave infrastrukture. Prav tako opozarjajo, da bo tudi povečan cestni promet okoli razširjenega letališča povečal onesnaževanje okolja in ogrozil zakonsko predvideno zmanjševanje emisij ogljikovega dioksida. Gradnjo tretje steze na Heathrowu je odobrila že zadnja laburistična vlada. Leta 2009 jo je potrdil celo parlament. Koalicijska vlada konservativcev in liberalnih demokratov, ki je prišla na oblast leta 2010, je ta projekt zamrznila za pet let. Konservativna vlada, ki je prišla na oblast leta 2015, ga je odmrznila in bo zahtevala novo odobritev parlamenta v času, ko je ta polno zaseden z brexitsko zmešnjavo. Vladna bitka za širitev Heathrowa še ni dobljena, a zelo verjetno bo, saj je to eno od vprašanj, pri katerih večina poslancev ne sledi politiki strank, ampak svojemu mnenju in mnenju volilcev v svojih volilnih okrožjih. Med najglasnejšimi nasprotniki je konservativni poslanec in goreči okoljevarstvenik Zac Goldsmith, ki pravi, da vladna odločitev ni samo nepodpisani ček, ki ga je vlada dala tujim multinacionalkam, ampak tudi čekovna knjižica, polna čekov za volilce. To najbrž drži: vlada je stotinam lokalnih prebivalcev očitno namenila razmeroma visoke odškodnine, da bi multinacionalkam »pomagala« do novih milijard.