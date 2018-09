A ne gre spregledati, da je stranka v primerjavi z volitvami pred štirimi leti šibkejša kar za 26 poslanskih mest. Množica dosedanjih poslancev je tako razočarana in nezadovoljna ostala pred parlamentarnimi vrati, med predsednikom in podpredsednikom stranke Mirom Cerarjem in Milanom Brglezom, ki sta se oba uvrstila v parlament, pa je zopet mogoče čutiti napetosti. Spomnimo, da so se odnosi med najbolj prepoznavnima možema SMC zaostrili ob zakonu o tujcih. Po Brglezovem prepričanju besedilo, ki ga je predlagala Cerarjeva vlada, krši slovensko ustavo in mednarodno pravo, premier