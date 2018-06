Otok mrtvecev

Otok Sentosa, kjer se srečujeta Kim in Trump, je dandanes turistično mesto z igrišči za golf in edinim tematskim parkom Universal Studios v jugovzhodni Aziji s privlačnimi plažami, kazini in luksuznimi hoteli. Preteklost tega singapurskega otoka z manj kot petimi kvadratnimi kilometri površine in nekaj več kot 1600 stalnimi prebivalci pa je precej temačnejša. Svojčas je bila na njem britanska vojaška postojanka, v času japonske okupacije med drugo svetovno vojno pa japonsko koncentracijsko taborišče za britanske in avstralske vojne ujetnike in tudi taborišče smrti za singapurske Kitajce. Prvotno poimenovan Pulau Blakang Mati, v malajskem jeziku v prostem prevodu Otok zapuščenih mrtvecev, se od leta 1972 kiti s privlačnejšim imenom. Sentosa pomeni mir in spokojnost.

Izbira otoka za ameriško-severnokorejski vrh pa je bila logična zgolj zaradi logistike, saj navkljub le polkilometrski oddaljenosti od glavnega otoka Singapurja, s katerim ga povezuje most, zagotavlja izoliranost in zasebnost ter enostavnejše zagotavljanje varnosti. Singapurske oblasti so dele otoka, na katerem v obalnih vilah, vrednih do 30 milijonov dolarjev, živijo nekateri njihovi najbogatejši prebivalci, začasno razglasile za posebno varnostno območje. Sam hotel Capella s 112 sobami in vilami, nekoč namenjenimi britanskim častnikom, zdaj pa v celoti obnovljenimi v kolonialnem stilu, pa je namenjen zgolj udeležencem vrha.

Kim Jong Un se je po prihodu v Singapur vselil v hotel St. Regis na glavnem otoku. Donald Trump, ki v Singapurju (še) nima svojega hotela ali igrišča za golf, pa v le kakšnih petsto metrov oddaljen luksuzni hotel Shangri-La s petimi zvezdicami, odprt leta 1971 in vodilni v verigi te znamke. S 747 sobami, 127 apartmaji in 55 stanovanji redno gosti srečanja APEC na različnih ravneh v okviru tako imenovanega Shangri-La dialoga. Leta 2015 je bil hotel tudi prizorišče zgodovinskega srečanja kitajskega voditelja Xi Jinpinga s tajvanskim voditeljem Ma Ying Jeouom, prvega takšnega po kitajski revoluciji leta 1949.