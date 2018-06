Baski za pravico do samoodločbe

Minuli konec tedna je baskovska nevladna nacionalistična organizacija Gure Esku Dago (V naših rokah je) uspešno organizirala akcijo, v kateri je okoli 170.000 ljudi sklenilo več kot 200 kilometrov dolgo človeško verigo. Povezali so mesta Bilbao, Vitoria in Donostia ter tako simbolično izkazali zahtevo po pravici do samoodločbe baskovske avtonomne pokrajine oziroma pravico do referenduma in razglasitve neodvisnosti. V verigi so sodelovali znani baskovski politični predstavniki, med njimi predsednica baskovskega parlamenta Bakartxo Tejeria, udeležili pa so se je tudi predstavniki katalonskih nacionalističnih civilnih organizacij in političnih strank. Organizatorji iz vrst Gure Esku Dago so pojasnili, da je bil namen spodbuditi enak proces kot v Kataloniji. Dejali so: »Odpiramo novo obdobje v tej deželi, v bran demokraciji ter našim osnovnim državljanskim in političnim pravicam.« Za socialistično vlado so katalonske, baskovske, galicijske in tudi nacionalne zahteve drugih regij (Valencia, Balearski otoki) velik izziv, še posebno zato, ker desna opozicija nagovarja španske nacionaliste k nasprotovanju kakršnim koli rešitvam v smeri federalne državne tvorbe na osnovi narodne pripadnosti.