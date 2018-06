Na ljubljanski mestni občini so med ceste, ki jih nameravajo začeti prenavljati še letos, vključili tudi odsek Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, del te prenove pa je tudi obnova Ulice Josipine Turnograjske. Razpis za izbiro izvajalca prenove so na občini že objavili, do konca maja pa so se na razpis prijavila štiri podjetja. Za prenovo se tako potegujejo ljubljanska podjetja KPL, GP Krk in Hidrotehnik ter primorski Kolektor CPG Nova Gorica. Kandidati bodo zdaj oddali prvo ponudbeno ceno, potem pa bodo sledila pogajanja.

Ohranili bodo Ravnikarjevo ureditev Kot je razvidno že iz razpisne dokumentacije, bo po prenovi na delu Erjavčeve ceste med Prešernovo cesto in Igriško ulico urejeno območje za pešce, hkrati pa bo ta odsek tudi dovozna cesta za občasen dovoz večjih gospodarskih vozil do Cankarjevega doma, kot je denimo dostava scenografije in glasbil. Izbrani izvajalec bo moral postaviti tudi novo čuvajnico pred predsedniško palačo in novo cestno razsvetljavo. Na delu ceste od Igriške ulice do Slovenske ceste bo občina ohranila štirinajst parkirnih mest, ob pločniku pa načrtujejo zasaditev drevoreda. Ureditev Erjavčeve ceste je zamisel arhitekta Edvarda Ravnikarja in dopolnjuje njegovo ureditev bližnjega Cankarjevega doma in Trga republike, zato na občini želijo, da cesta tudi po prenovi ohrani dobršen del ureditve, kot si jo je zamislil priznani arhitekt. »Karakter ceste se v največji možni meri ohrani, in sicer tako da se večinoma ohrani tlakovanje v sedanji obliki s poudarjenimi vzdolžnimi pasovi, ki so tlakovani z granitnimi kockami. Izjema je tlakovanje trga pred predsedniško palačo s kamnitimi ploščami v pasovih, ki poudari pomembnost tega prostora,« občina navaja v razpisni dokumentaciji.