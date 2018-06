»Veliko je Italijanov, Britancev, tudi Američanov. Dražje nakupe si morda privoščijo Rusi, ki sicer niso tako pogosto naše stranke, a si radi kupijo kaj lepega,« je ugotavljala prodajalka v eni od trgovinic v mestnem središču. Minulo popoldne je bilo na Prešernovem trgu mogoče opaziti precej turistov, ki so imeli v rokah nakupovalne vrečke. Nekateri so nakupili zgolj spominke, s katerimi bodo obdarili domače, ko se vrnejo z dopusta, drugi so kakšno malenkost privoščili tudi sebi. »Majica z napisom Ljubljana zame, žena pa si je kupila natikače,« je na vprašanje, kaj je skrito v nakupovalnih vrečkah, razkril Američan Jonathan. »In nov dežnik! Nikoli ne veš,« ga je v smehu dopolnila žena in se ozrla proti vse temnejšim oblakom nad grajskim gričem.

Kje v Ljubljani najraje nakupujejo?

Pred časom so v javnem zavodu Turizem Ljubljana v sodelovanju s podjetjem Valicon z anketo, v kateri je sodelovalo skoraj tisoč tujih obiskovalcev prestolnice, preverili, kaj so glavni motivi obiskovalcev za obisk Ljubljane, kako dolgo ostanejo in koliko denarja porabijo med svojim bivanjem v mestu. Rezultati ankete so pokazali, da večina tujcev Ljubljano obišče zaradi znamenitosti mesta, dobra tretjina zaradi kulinarične izkušnje, dobra četrtina pa prav zaradi nakupovanja. Številni anketiranci, med njimi je bilo največ Nemcev, so najbrž nakupovali v trgovinah v mestnem središču. Večina tistih, ki so jih ustavili v centru in so sodelovali v anketi, namreč ni uporabila javnega prevoza in je obiskala predvsem ožje mestno središče oziroma Staro Ljubljano.

Kam se po nakupih najraje odpravijo občani in obiskovalci Ljubljane, so prejšnji mesec z anketo o nakupovanju preverili tudi v uredništvu In Your Pocket. V sodelovanju s tujimi novinarji, ki živijo v Sloveniji, so preverili, katere nakupovalne lokacije v mestu so najpogostejša izbira in s katerimi so stranke najzadovoljnejše. V tokratno akcijo ekipe In Your Pocket je bilo vključenih 133 trgovin, razporejenih v dvanajst kategorij. Od sredine do konca maja je glasovalo več kot 8000 ljudi. Za najboljšo butično trgovino s hrano in pijačo so denimo razglasili Čokoladnico Cukrček, med ponudniki spominkov se je najbolje uvrstila trgovina Piranske soline, kot najbolj neobičajno trgovino so razglasili Flat, med nakupovalnimi središči pa se je najbolje odrezal Citypark. Nakupovalno središče ob severni ljubljanski obvoznici je tudi na tretjem mestu med najboljše ocenjenimi nakupovalnimi možnostmi, ki so zbrane na spletni strani Tripadvisor. Na prvem mestu je osrednja ljubljanska tržnica, sledi Galerija Emporium.