Po mojem je največji poraženec teh volitev država, ki ji je polovica volilnih upravičencev obrnila hrbet. Če bi bil jaz država, bi me to zaskrbelo. Saj vendar ne more biti vseeno, če se državljani tako množično izrečejo, da se ne grejo več države. Ali sploh lahko še kako bolj prepričljivo pokažejo, da ne verjamejo več ne starim ne novim političnim strankam, še manj pa množici na hitrico spečenih politikov, ki naj bi nadaljevali svetlo tradicijo fantastičnih »uspehov«, zaradi katerih smo kot narod in država vsako leto še malo bolj zadolženi? Kot nismo bili še nikoli v vsej svoji zgodovini – ne da bi zato živeli kaj bolje.

Povejte raje, na koga naj naslovimo zahvalo.

Milan Maver, Ljubljana