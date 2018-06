K pisanju tega članka me je spodbudila podpora predlaganemu mandatarju nove vlade, ki jo je vztrajno zagovarjal Dimitrij Rupel. Tako se je popolnima ujel z namigom predsednika države, da Slovenija potrebuje močno avtoritativnega voditelja, kot ga imajo Madžarska z Janševim finančnim in političnim podpornikom Orbanom, Turčija z Erdoganom, Poljska z dvojčkoma Kaczynski in podobni režimi. Rupla sem zelo cenil, ko sem prebral njegovo pronicljivo in verodostojno objavljeno izjavo o lastnostih, ki jih poseduje Janša. Ali je takšnega obrata v mnenju res zmožen samo Rupel? Spomnil ga bom na izjavo, ki me je pripeljala med njegove podpornike. V nekem trenutku je namreč Rupel dobil preblisk in je napisal izčrpno mnenje o Janši. Tako natančno diagnozo bi težko podal tudi kakšen izkušen terapevt in zato menim, da je Rupel zgrešil poklic. Da se prepričate o njegovem izrednem čutu za prepoznavanje človeških lastnosti, vam citiram njegovo mnenje o Janši:

»Janša je demagog. V politiki je nesramen in rad podtika. Ne izbira sredstev, je hudoben in brezobziren. Ne išče svetovalcev, ampak vernike. Ne išče sodelavcev, ampak služabnike. Janšev načrt je spraviti slovenske oblasti v težave, pa naj stane, kar hoče. Njegov bistveni cilj je v Sloveniji povzročiti čim več zmešnjav in sporov.«

In sedaj nam ta pronicljivi Rupel z vsem žarom vsiljuje takšnega Janšo za predsednika vlade, da bo nas popeljal v lepšo prihodnost. O ta presneta bolezen pozabe in šibkega spomina, kako zahrbtno zna delovati…

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani