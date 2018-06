Sebastian Vettel je z lahkoto dobil dirko formule ena za VN Kanade v Montrealu, drug je bil Valtteri Bottas in tretji »divji« deček Max Verstappen. Pri Mercedesu in Lewisu Hamiltonu zdaj že zvonijo vsi alarmi.

Sebastian Vettel je bil na dirki za VN Kanade enostavno nepremagljiv. Od starta do cilja je držal niti v svojih rokah in je ob vsakem najmanjšem poskusu drugega Mercedesovega dirkača Valtterija Bottasa, da bi ujel Nemca, takoj prepričljivo odgovoril z nekaj hitrimi krogi. »Zmagati s Ferrarijem v Kanadi na stezi, ki se imenuje po pokojnem Gillesu Villeneuvu, je nekaj enkratnega. Predolgo je Ferrari čakal na to zmago, a končno nam je uspelo,« je bil po dirki zadovoljen Sebastian Vettel. In res, njihova zadnja zmaga na otoku Notre Dame je bila »stara« že 14 let. Vettel je slavil 50. zmago v karieri, kar je še dodatno začinilo popoln konec tedna za dirkača Ferrarija.

Drugouvrščeni Bottas ni našel pravega odgovora na Ferrarijevo taktiko in hitrost in je po dirki dejal, da je iz dirkalnika iztisnil prav vse, kar je bilo mogoče, na koncu pa je imel še nekaj težav s količino goriva, zato je moral upočasniti vožnjo.

Max Verstappen, ki je na zadnjih dirkah delal eno napako za drugo, in je na vprašanja novinarjev na to temo vedno težje prenašal, je to pot delo opravil zelo solidno. »Seveda je dober rezultat, saj smo se s tem res priključili Ferrariju in Mercedesu. Dirkalnik je iz dirke v dirko boljši, zato sem prepričan, da naslova prvaka še ne moremo odpisati,« je dejal Max Verstappen, ki je na tiskovni konferenci pred dirko novinarjem že malce »zagrozil«, če mu bodo kar naprej postavljali vprašanja o nepotrebnih trčenjih.

Daniel Ricciardo sicer ni mogel ponoviti uspeha iz Monaka, a je s pravo taktiko ugnal Lewisa Hamiltona, pri katerem tudi ta konec tedna enostavno nič ni šlo tako, kot mora iti. »Med dirko sem se boril s pregrevanjem dirkalnika, zato smo predčasno zavili v bokse. V nadaljevanju je bilo bolje, a kaj več kot peto mesto ni bilo dosegljivo. S pnevmatikami imamo še vedno največje težave,« se je pridušal Lewis Hamilton. Vodja moštva Toto Wolff pa je dodal, da sta drugo in peto mesto zelo slaba rezultata: »Cel konec tedna smo delali napake, od izbire pnevmatik do priprave dirkalnika. Zdaj se moramo res zbuditi, alarmni zvonci zvonijo vedno glasneje.«

Organizatorji so si privoščil napako, ki pa na srečo ni imela posledic. Ciljno zastavo so dali v roke manekenki Winnie Harlow, ta pa je en krog prezgodaj in po navodilih vodstva dirke označila konec dirke. V skladu s pravilnikom so zato kot končni rezultat vzeli razvrstitev po 68 prevoženih krogih namesto običajnih 70. To sicer ni vplivalo na končni razplet dirke, a kaj bi se zgodilo, če bi v zadnjem krogu dirke Vettlu odpovedal dirkalnik? Prepirom in teorijam zarote potem ne bi bilo videti konca. Naslednja dirka bo na sporedu 24. junija v Le Castelletu v Franciji.