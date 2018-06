Huu, huu, huu, Islandija!

Trije prvošolčki so sedeli v garderobi pred razredom v popolni nogometni opravi in čakali, da se jim začne ura nogometa. Vsi so bili oblečeni v mini drese Barcelone. Beseda je dala besedo in nenadoma smo se pogovarjali, za koga bodo navijali na svetovnem prvenstvu. Dva sta zatrdila, da za Messija, eden pa se ni mogel odločiti, ali bi navijal za Messija ali Salaha. Nazadnje se je odločil za slednjega. Na vprašanje, za katero ekipo bo igral Salah, je brez zadržkov izstrelil: »Za Liverpool!«