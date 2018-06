Ko je Japonska reprezentanca pred štirimi leti krenila na svetovno nogometno prvenstvo v Brazilijo, jo je na pot v Južno Ameriko na tokijskem letališču pospremilo okoli tisoč navijačev. Tokrat se jih je pred odhodom v Rusijo zbralo le dobrih sto. To na najlepši način opiše, kakšno je trenutno nogometne stanje na Japonskem. V to, da bi se lahko kapetan Makoto Hasebe in soigralci prebili iz sicer ne preveč težke skupine H, v kateri so še Poljska, Senegal in Kolumbija, ne verjame praktično nihče.

Halilhodžić dobil nogo dobra dva meseca pred SP Razlog za to se skriva v dogodkih zadnjih mesecev. Potem ko je Italijan Alberto Zaccheroni na SP leta 2014 osvojil le točko in pozneje v azijskem pokalu izpadel v četrtfinalu proti ZAE, ga je na selektorskem položaju nadomestil Vahid Halilhodžić, ki je Alžirijo v Braziliji presenetljivo popeljal do osmine finala. Pod vodstvom danes 66-letnega Bošnjaka se je Japonska na šesti zaporedni mundial prebila suvereno. Po igri sicer ni blestela, a primerov, ko reprezentance v kvalifikacijah le opravijo svoje delo in najboljše prihranijo za glavno tekmovanje, je ogromno. Toda težave Japonske so se z uvrstitvijo na svetovno prvenstvo šele začele. Halilhodžiću namreč ni uspelo stopnjevati forme, temveč je povsem izgubil nadzor nad moštvom, zaradi česar je aprila, dva meseca pred začetkom prvenstva, dobil nogo. Med razlogi so vodilni v japonski zvezi sicer omenili padec rezultatov, a v prvi vrsti izpostavili pomanjkanje komunikacije in zaupanja do igralcev. Halilhodžić, ki se mu je podobna zgodba v preteklosti že pripetila, saj je leta 2010 pred začetkom svetovnega prvenstva v Južnoafriški republiki izgubil selektorsko delo pri Slonokoščeni obali, ni skrival namere, da se je pripravljen odreči trem največjim zvezdam Keisukeju Hondi, Šinjiju Kagavi in Šinjiju Okazakiju. »Ko je Honda izgubil mesto v moštvu jeseni 2017, so stvari postale čudne. Rezultati so še dodatno padli, kot tudi gledanost tekem in pričakovanja javnosti,« je potarnal predsednik japonske zveze Kozo Tašima.

Japonska pod Nišinom ne kaže znamenj življenja Tašima se je obrnil na 63-letnega Akira Nišina in mu zaupal reprezentanco do konca svetovnega prvenstva. Nišino se je pri izbiri igralcev zatekel k izkušenim posameznikom in prezrl nekaj mladcev, ki bi po mnenju javnosti morali imeti mesto v reprezentanci. Povprečna starost japonskega mnoštva na svetovnem prvenstvu z 28,6 leta nikdar ni bila višja. Tako se zdi, da Nišina, ki bi si z dobrimi predstavami v Rusiji morda kupil več časa na tamkajšnji klopi, vse upe polaga ravno v zvezdnike, ki jih je Halilhodžić želel odstraniti iz reprezentance. A za zdaj njegovo moštvo ne kaže pretiranih znamenj življenja. Na prvi pripravljalni tekmi pod vodstvom Nišina je Japonska pred domačimi navijači klonila z 0:2 proti Gani, stadion Nissan v Jokohami pa so igralci zapustili ob glasnih žvižgih navijačev. Nič kaj bolje se niso odrezali niti 8. junija, ko jih je z 2:0 premagala Švica. Zadnji preizkus pred prvenstvom čaka Nišinovo moštvo čaka danes proti Paragvaju, a ne glede na razplet se zdi, da se jim v Rusiji ne pišejo lepi časi.

Nogometna Japonska v številkah Število prebivalcev: 127 milijonov Zveza ustanovljena: 1921 Število nastopov na svetovnih prvenstvih: 6 Največji uspeh: Osmina finala leta 2002 in 2010 Uvrstitev na lestvici Fifa: 61. mesto Tržna vrednost ekipe: 73,4 milijona evrov Najdražji nogometaš: Šinji Kagava – 13 milijonov evrov Kapetan: Makoto Hasebe Povprečna starost ekipe: 28,6 leta Pot do SP: prvo mesto v azijski kvalifikacijski skupini B Tekmeci v predtekmovalni skupini H: Poljska, Senegal, Kolumbija

Zvezdnik: Šinji Kagava Kariero je Šinji Kagava začel pri domačem klubu Cerezo Osaka, nato pa se leta 2010 preselil k dortmundski Borussii. V dveh letih pri nemškem klubu se je izkazal, zato ga je v svoje vrste zvabil veliki Manchester United. Čeprav na Otoku ni igral slabo, se v angleškem prvenstvu vseeno ni znašel tako dobro, kot si je želel. Po dveh sezonah se je tako vrnil k Borussii iz Dortmunda, kjer se počuti kot doma. Je napadalno usmerjeni vezist, ki je znan po svojem nosu za doseganje zadetkov, dobrem pregledu, tehniki in izjemnih podajah v prazen prostor. Ima največ nastopov in zadetkov v evropskih tekmovanjih od vseh Japoncev.