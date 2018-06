Na krilih devetega albuma Blaze Away se v Ljubljano v soboto vrača Morcheeba (intervju s Skye Edwards in Rossom Godfreyjem preberite tukaj), ki bo nastopila v soboto zvečer, že večer pred tem pa bo prestolnico prvič po štirih letih pod milim nebom »razplesal« fotr Umek. Teren mu bosta pripravila Mike Vale in Urban Pfeifer. Za piko na i bo v sklopu plesnega petka prvič pri nas nastopil prvak baltske elektronske scene in znanec z vrhov lestvic, Ten Walls. V soboto bodo Morcheebi na odru družbo delali še trojček Matter, zaključni nastop pa je rezerviran za Sladico.

Festival bo ob izbrani glasbi ponudil marsikaj tudi za ljubitelje športa, razvajanja brbončic, umetnosti in druženja v naravi. Del celodnevnega dogajanja bodo tudi ustvarjalne in aktivne delavnice za velike in male otroke, tržnica novih in starih reči, zeleni urbani kotiček, humanitarne kulinarične kreacije iz odpadne hrane (v sodelovanju institutom SURF in društvom Food For Life), na več točkah v prestolnici pa bo #FUKSi 2018 s programskim sklopom Mesto kot oder in igrišče prisoten že pred samim dogodkom. Več informacij pa dobite tukaj.