Večina zagonskih podjetij slovi po tem, da ustvarjajo nove in boljše rešitve za obstoječe probleme ali pa vpeljujejo inovacije in učinkovitost v zaspano industrijo. Manj pogosta so tista podjetja, ki poskušajo ustvariti rešitve za posebno skupino porabnikov, na primer za ženske, ki jih pesti omejena ponudba. Takšno podjetje je Dia&Co iz New Yorka, ki sta ga leta 2014 ustanovili Nadia Boujarwah in Lydia Gilbert. Dia&Co trži oblačila in modne pripomočke za ženske, ki potrebujejo nadpovprečno velike konfekcijske številke. Naročnica izpolni spletno anketo o svojem modnem okusu, stilist v start-upu izbere pet primernih izdelkov, ki jih naročnica dobi v škatli na dom. Kose, ki so ji všeč, lahko kupi, druge pa brezplačno vrne prodajalni. Pri vsaki škatli znaša strošek stilistične storitve 20 dolarjev, vendar lahko naročnica ta znesek uporabi kot popust pri nakupu vsaj enega izdelka. Če kupi vseh pet, dobi 25-odstotni popust na celotno ceno paketa.

»Dia&Co bi lahko bil eden najboljših primerov večne blagovne znamke naslednje generacije: združili so predano izvedbo posla in temeljito razumevanje občutljivih točk svojih porabnic,« je o podjetju dejal znani ameriški vlagatelj Amit Kumar. »Sposobni so se izpopolnjevati v delu tržnega povpraševanja, ki ga tradicionalno zanemarjajo tako konvencionalni trgovci kot zagonska podjetja.«

Nadia Boujarwah in Lydia Gilbert se tako že četrto leto uspešno spopadata z izzivi ciljne skupine Američank, ki nosijo oblačila z ameriško številko 14 (oziroma več), ki ustreza oznaki XXXL (46 po francoskem »štetju« in 50 po italijanski razpredelnici velikosti oblačil). Čeprav tako velika oblačila nosi kar 67 odstotkov Američank, jih uveljavljena modna industrija preprosto ignorira. »Ko smo začeli raziskovati to ogromno tržno vrzel, smo pogosto slišali mnenje, da prodajalci modnih oblačil ne poskrbijo za večje številke ženskih oblačil zato, ker menijo, da žensk, ki jih potrebujejo, moda sploh ne zanima,« je v intervjuju za revijo Forbes povedala Nadia Boujarwah. »Iz svoje izkušnje vem, da to ni res, zato sem pred ustanovitvijo podjetja trdno verjela, da bi bilo na milijone teh žensk prav tako rade del mode, vendar jim tega nihče ne ponudi.« Za Dia&Co je zato ključno pravilo razvoj rešitev, osredotočenih na stranko in na zadovoljenje njenih potreb s personalizacijo ponudbe.