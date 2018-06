Stranka je dobila deset poslanskih mest, kar so štiri več kot leta 2014. A prav enotnega in velikega navdušenja v SD ni. Stranka je namreč pričakovala bistveno boljši volilni izkupiček. Razočaranje nad rezultatom je še zlasti prisotno med Socialnimi demokrati v večjih mestih, saj je stranka v urbanih naseljih izgubila nekaj moči in se še bolj premaknila na podeželje. Tako niso osamljene ocene, da SD pod vodstvom Dejana Židana večjega preboja ni sposobna doseči in da si predznaka intelektualno močne urbane stranke pod njegovo taktirko ne bo povrnila.

Kljub temu pa