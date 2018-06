Med več kot 15.000 volilnimi upravičenci je bilo zanimanje za zadnjo predvolilno razpravo z rektorskima kandidatoma skromno. Današnjega dogodka se je udeležila le peščica takšnih, ki jih ni bilo mogoče uvrstiti med predstavnike medijev ali ožje podpornike Žana Jana Oplotnika in Zdravka Kačiča, ki se bosta v sredo soočila v odločilnem drugem volilnem krogu.

Predvolilno mrtvilo pa je zgolj navidezno, v zakulisju je v preteklih dneh potekal srdit boj za vsak glas. Prorektorja Niko Samec in Jernej Turk, ki sta izpadla v prvem krogu, sta javno podprla prorektorskega kolega Oplotnika. Turk, profesor na fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, je odkrito zapisal, zakaj je Oplotnik prava izbira. »S tem bomo zagotovili kontinuiteto dosedanjega dobrega dela na univerzi in predvsem naš vpliv na univerzi,« je prepričan Turk. »Najpomembnejše pa je bržčas dejstvo, da bi v primeru izvolitve Oplotnika za rektorja razrez finančnih sredstev ostal še naprej zelo ugoden za našo fakulteto, ki z vsakoletnim praktično petodstotnim večanjem sredstev na tej ravni (ob kakšnih še drugih 'bonbončkih') izkazuje nekakšen primat med vsemi članicami.«

Oplotnik se dojema kot žrtev afere Logožar

»Delam v interesu vseh članic,« se je Oplotnik danes distanciral od sporne podpore Turka, ki si očitno obeta protekcijo kmetijske fakultete. Kačič je pričakoval tovrstne poskuse manipuliranja volilnega telesa. »Prav zato sem kandidiral. Da bi prekinili s takšno neakademsko prakso,« je dejal.

Kot je znano, je Žan Jan Oplotnik morda najbolj razvpito ime iz vrha mariborske univerze, saj se je pojavilo v ospredju ali ob robu skorajda vseh odmevnejših visokošolskih afer v Mariboru. Danes se je moral opredeliti do afere Logožar. Oplotnik je namreč v funkciji namestnika predsednika uprave Darsa sprožil izvedbo naročila študije, ki jo je njegov kolega Klavdij Logožar v celoti prepisal iz diplomskega dela svoje študentke, zanjo pa je prejel 24.000 evrov honorarja. »Kot naročnik študije sem se počutil kot žrtev, ne kot nekdo, ki je v tej umazani igri sodeloval,« je potožil in dodal, da je kot profesor zmeraj poskrbel, da so bili njegovi študenti »ustrezno nagrajeni«.

Kačič pa je moral komentirati okoliščino, da ga je kazensko naznanil Teodor Lorenčič, pomočnik glavnega tajnika univerze in vodja volilnega štaba upokojenega rektorja Igorja Tičarja. Lorenčič ga je pozval k odstopu od kandidature zaradi domnevnih, več let starih »finančnih in vodstvenih« grehov. Kačič je zanikal, da bi zagrešil kar koli nezakonitega, in se čudil, kako so sporni dokumenti, ki imajo oznako zaupno, sploh prišli v javnost.

Oplotnik, redni profesor na ekonomsko-poslovni fakulteti, je v prvem krogu zbral 19,48 odstotka glasov, Kačič, redni profesor na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, pa je prepričal 25,17 odstotka volilcev.