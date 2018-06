Dober obisk je organizatorje spodbudil celo, da so pripravili še dodaten avgustovski večer, letos pa jih bodo raztegnili kar čez celo poletje. Poleg tega bodo kulinarični petkovi večeri, ki se začenjajo 22. junija in bodo trajali do 17. avgusta, dobili tudi novo ime: Kul(inarični) petek. Park Evropa se bo v tem času vsak petek spremenil v udobno jedilnico z ležalniki, mizicami ter prijetnim ambientom z živo glasbo. Gostinci iz Kamnika in okolice bodo s svojo ulično kuhinjo pričeli ob 18. uri, dogajanje pa bo pestro vse do 23. ure. Jedi bodo pripravljali kar pred očmi obiskovalcev, glasbena popestritev pa se bo začela s svetovnimi hiti v akustični izvedbi zasedbe Laqustik, nadaljevala s swingom, bluesom, dixielandom, countryem, irsko in filmsko glasbo. Za vzdušje na zadnjih dveh večerih bo poskrbela ekipa Kamfesta.