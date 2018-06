Izid svoje druge plošče je na dan mladosti že proslavil z velikim koncertom v Avditoriju Portorož, februarja pa je pred polnimi Stožicami nastopil kot predskupina legendarnega banda Plavi orkestar.

»Čas je album, ki je nastopil v pravem trenutku. Pri 29. letih se ukvarjam s tem, kdaj moram zjutraj vstati, koliko časa bom nekaj počel, koliko časa je prav, da posvetim svojim najdražjim, koliko moj čas stane,« ploščo opiše Rustja.

Pri ustvarjanju albuma so sodelovali različni domači in tuji glasbeniki - Drago Mislej Mef je prispeval besedilo za pesem 'Smo le ljudje', Anika Horvat je posnela ženski del dueta pri pesmi 'Nov list', pri nastajanju albuma pa so sodelovali še Matteo E. Basta, Giorgio Biselli, Matteo Rivierani, Mike 3rd in hrvaška pevka Jessica Atlič McColgan.