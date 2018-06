2505 golih žensk je v mrzlem morju ob obali Magheramore preživelo vsaj pet minut, s čimer so postavile svetovni rekord in se vpisale v Guinnessovo knjigo rekordov. Na Irsko so prispele iz 22 različnih držav s celega sveta, za irsko dobrodelno organizacijo Aoibheann's Pink Tie pa so zbrale kar 290 tisoč evrov.

»S sestro sva se prvič udeležili tega dogodka,« je na facebook strani organizacije zapisala Michelle. »Počaščena in ponosna sem bila, da sem bila lahko v družbi tako lepih, pogumnih in navdiha polnih žensk,« je pripisala. »Še danes čutim pozitivno energijo in dobre vibracije. A nismo ženske naravnost čudovite?« se je še vprašala.

Prvi podobni dogodek so organizirali pred petimi leti, odtlej pa ga organizirajo redno. Letošnji znesek je bil rekorden, prejšnji so se vrteli okoli 150 tisoč evrov.

Prejšnji rekord za največ golih ljudi v morju so pred tremi leti postavili v avstralskem Perthu, z njim pa so promovirali pozitivno zunanjo podobo.