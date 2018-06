Zločin, ki se je zgodil 22. marca 2005 na območju policijske uprave Ljubiška v Bosni in Hercegovini, tudi po 13 letih še nima epiloga. Tega pa tudi ne bo pred jesenjo, saj je za september celjska okrožna sodnica Ingrid Lešnik razpisala tri glavne obravnave, na katerih bo senat izvedel še tri dokazne predloge, ki sta jih predlagala obtoženi Jaka Ulčnik sam in njegov zagovornik. Ulčnik je namreč iz zaporov na Dobu, kjer že enajsto leto prestaja 30-letno zaporno kazen, ki mu je bila izrečena za umor brata in poskus umora bratovega dekleta v domači Bistrici ob Sotli junija 2005, torej tri mesece po umoru, ki naj bi ga zagrešil v Bosni, pisal sodnici Ingrid Lešnik in ji potožil, češ da mu je bil v dokaznem postopku kršen zakon. Sodnici je predlagal, da sodišče izvede tako imenovano časovno rekonstrukcijo, da bi ugotovili, v kolikšnem času se je mogoče z mesta, kjer se je zgodil zločin, vrniti v Slovenijo, ki je oddaljena dobrih 500 kilometrov.

Ulčnik je doslej krivdo zanikal

Tako obramba kot tožilstvo pa sta predlagala še vnovično zaslišanje dveh bosanskih policistov, obramba pa tudi izvedenca medicinske stroke, ki naj bi podal mnenje glede obtoženčeve prištevnosti marca 2005, ko je pod streli iz lovske puške, ki naj bi jo Ulčnik pred tem ukradel Dragu Gmajniču, mrtev obležal takrat 38-letni podjetnik Milenko Penava iz vasi Vitina. Tega so smrtne krogle zadele pri vratih domače hiše, ko se je tistega nesrečnega jutra ravno poslavljal od svoje žene in odpravljal na svojo žago. Penava je bil oče treh takrat še majhnih otrok, zato je zločin toliko bolj odmeval v javnosti. Preiskovalci v Bosni so dolgo časa tavali v temi, počasi pa le začeli sestavljati mozaik in prišli na sled Ulčniku, ki naj bi takoj po tem dejanju puško odvrgel v bližnji potok in se odpeljal nazaj v Slovenijo. A so puško pozneje našli, na njej pa tudi osumljenčeve prstne odtise.

Jaka Ulčnik umora v Bosni ni priznal, prav tako še ni podal svojega zagovora. Večkrat je pojasnil, da bo to storil šele, ko bo dokazni postopek končan. Čeprav je bilo pričakovati, da se bo to zgodilo v teh dneh in bo sodba znana še pred počitnicami, pa je sodnica septembra razpisala še tri obravnave. Sodni senat je namreč po temeljitem tehtanju odločil, da se ponovno izvedejo trije dokazni predlogi. Na sodišče bo ponovno moral Primož Brinovec, pravosodni policist, ki naj bi mu Ulčnik v zaporu zaupal nekatere okoliščine umora v Bosni, a se pozneje v preiskavi, ko je bil zaslišan, ni spominjal prav veliko, zato se je sodni senat strinjal s predlogom obrambe, da se ga zasliši še enkrat. Prav tako bo sodišče pridobilo ponovno mnenje izvedenca, saj so imeli ti glede prištevnosti, v primerjavi s kaznivim dejanjem v Bistrici tri mesece po zločinu v Bosni, precej različna stališča. Ugodili pa so tudi predlogu obtoženca, da bodo izvedli časovno rekonstrukcijo.