Vas zanima, kdaj in v kolikšnih količinah morate piti kavo, da bi dosegli njene optimalne učinke? Niste edini. To je zanimalo tudi ameriško vojsko. Vojaški raziskovalec Jaques Reifman je zato sklenil izdelati poseben algoritem, ki bi lahko za vsakega posameznika določil najbolj primerno kofeinsko dieto.

Čeprav od algoritmov danes pričakujemo že vse mogoče, je postopek izdelave takšne diete vendarle zelo zahteven. Upoštevati je treba posebnosti metabolizma, ki se razlikuje od človeka do človeka, zraven pa je treba dodati še posameznikov bioritem oziroma vzorce spanja in budnosti. Vse to pomeni, da ima kofein na različne osebe različen učinek, hkrati pa zaradi drugačnih navad ni mogoče določiti univerzalnega urnika za uživanje kave.

Pri kalibraciji algoritma so se zato naslonili na šest predhodnih raziskav na to temo, poleg tega pa so prostovoljcem v obdobju dveh dni testirali zbranost. Teste so nadgradili s podatki o spalnih navadah, nato pa ustvarili posebne profile posameznikov in njihovih odzivov na kofein.

V članku, objavljenem v reviji Journal of Sleep Research, so zapisali, da so s pomočjo urnikov, ki jih je ustvaril algoritem, pri posameznikih lahko dosegli enake učinke tudi ob zmanjšanju količine zaužitega kofeina za 65 odstotkov. Prav tako so lahko z urnikom dosegli 64 odstotkov boljše rezultate, kadar so zaužili enako količino kofeina kot osebe, ki niso sledile urniku.