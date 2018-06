»Preden sem skočil v vodo, nisem razmišljal. Ni bilo časa. Zdaj sicer vem, da bi se vse skupaj lahko končalo tragično. Zame in za otroka. Sploh če bi naju tok nesel še 40 metrov, kjer je sotočje dveh rek. A zagotovo bi to ponovil,« je danes povedal Gordan Petronijevič iz Slovenj Gradca, ki je 12. marca skočil za otrokom, ki ga je že nezavestnega odnašal deroči potok. Življenje mu je rešil v zadnjem trenutku. Za svoje pogumno in nesebično dejanje je dobil medaljo za hrabrost. Notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar in generalni direktor policije Simon Velički sta medalje za hrabrost in požrtvovalnost podelila dvajsetim policistom in policistkam, dvema vojakoma in sedmim občanom, ki so pomagali reševati življenja.

Dvanajstega marca se je otrokom žoga zakotalila v zelo naraslo Suhodolnico. Ko se je stegoval za njo, je osemletnik padel v vodo. Ko ga je tok nesel naprej, je za njim po nabrežju ves čas tekel bratec in kričal na pomoč. Šeststo metrov nižje, pri zaselku Ozare, je klice slišal Petronijevič. »Najprej sem mislil, da je v vodo padel pes, potem pa sem zagledal žogo in vedel sem, da gre za otroka. Sprva nisem nič videl, potem pa le zagledal roko. Takoj sem skočil noter. Neslo naju je okoli 20 metrov, tok je bil kar močan. Potem smo otroka le potegnili na brežino. Z ženo in sinom smo ga odpeljali v hišo, ogrnili smo ga z odejo, da smo ga malo pogreli, potem pa so že prišli reševalci,« je opisal Petronijevič. Z večno hvaležnimi starši otroka je še vedno v stikih.

Z že drugo medaljo Tudi pogumno dejanje Barbare Oblak in Mirjam Vidovič s PP Kamnik ter prostovoljnih gasilcev Aljaža Romšaka in Dušana Malija, ta je tudi policist PP Ljubljana Šiška, je povezano z vodo. Desetega januarja je domačinki med sprehajanjem psa v Stranjah spodrsnilo in padla je v naraslo Kamniško Bistrico. Ko sta tja prišli policistki, se je le še stežka oklepala skale. Gasilca Mali in Romšak sta predlagala, da se navezana na vrv poskusita prebiti do nesrečnice, policistki pa ju pri tem varujeta. Načrt so uspešno uresničili. »Reševanje je bilo zaradi visoke gladine zelo naporno. V veliko pomoč sta nama bili policistki, ki sta varovali moje in Dušanovo življenje. Brez skupnega dela ne bi bilo te lepe zgodbe,« je povedal Romšak. »Takrat ne razmišljaš veliko. Če bi se zgodilo še enkrat, bi pač naredil enako,« pa je bil skromen Mali. Današnja medalja je bila že njegova druga, že lani so ga nagradili zaradi sodelovanja pri reševanju dekleta, ki je nameravalo skočiti s strehe. Na vprašanje, ali se ima za pogumnega, se je Damijan Kočevar iz Komna, ki je oktobra sam zasledoval in ujel vlomilca, ki mu je ukradel avto, zasmejal: »Zakaj? Sem čisto navaden človek, enak kot drugi!«