Ponovil je, da je cilj ZDA popolna, preverljiva in nepovratna denuklearizacija Korejskega polotoka. To je tudi edino, na kar bo pristala ameriška administracija, je dejal na novinarski konferenci.

V zameno bo Washington ponudil »drugačna in edinstvena« zagotovila Pjongjangu, tako da bo dobil zadostno gotovost, da denuklearizacija ni nekaj, »kar se bo zanj slabo končalo«. Podrobnosti ni želel povedati, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pjongjang si že dolgo želi, da bi se končala ameriška vojaška navzočnost v Južni Koreji, kjer imajo ZDA nameščenih okoli 28.000 vojakov za zaščito države pred severno komunistično sosedo.

Pjongjang je pred vrhom obljubil denuklearizacijo polotoka. Pompeo je danes dejal, da z nestrpnostjo čakajo, da vidijo, ali so bile te obljube iskrene, saj so bile ZDA že izigrane.

Ključna bo preverljivost, je dodal, saj je Severna Koreja v preteklosti podpisala že mnoge dogovore, preden so ugotovili, da »niso obljubili, kar so dejali«.

Povedal je še, da v pripravah na vrh pogovori s severnokorejskimi predstavniki potekajo hitreje, kot so pričakovali in da pred torkovim vrhom nadaljujejo pogajanja za zaprtimi vrati.

Do dokaza o denuklearizaciji bodo ZDA ohranile sankcije

Izpostavil je še, da bodo ZDA ohranile sankcije proti Pjongjangu v okviru kateregakoli dogovora med Kimom in Trumpom, dokler Pjongjang ne bo pristal na to, da zagotovi preverljiv dokaz, da izvaja denuklearizacijo.

Vrh, ki si ga je Pjongjang želel že dolgo, bo prvi med aktualnim predsednikom ZDA in kakim severnokorejskim voditeljem. Najprej se bosta Kim in Trump, ki sta že v Singapurju, a v različnih hotelih, v torek sestala na štiri oči za zaprtimi vrati, preden se jima bodo pridružili svetovalci, so povedali ameriški viri.

Iz Bele hiše so sporočili, da bo Trump iz Singapurja odpotoval v torek zvečer ob 20. uri po krajevnem času, kar je dan prej, kot je bilo predvideno. To pomeni, da bosta imela Trump in Kim za pogovore na voljo okoli 11 ur. V Beli hiši so dodali, da pogovori med stranema napredujejo hitreje, kot so pričakovali.

Pompeo je dal vedeti, da bodo po vrhu potekali nadaljnji pogovori, saj bo vrh »postavil okvir za trdo delo, ki bo sledilo«. »Videli bomo, kako daleč bomo prišli,« je dodal.

Severnokorejska tiskovna agencija KCNA je vrh danes označila za zgodovinskega, ki bo potekal v spremenjenem obdobju ter pod veliko pozornostjo in pričakovanjem vsega sveta.

Kim bo izmenjal »obsežna in poglobljena stališča o gradnji stalnega in trajnega mirovnega mehanizma na Korejskem polotoku in njegovi denuklearizaciji«, so dodali. S Kimom je v Singapurju sicer tudi njegova sestra in tesna pomočnica Kim Yo-jong.