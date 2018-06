Četrt Sullivan Heights v mestu Surrey v kanadski Britanski Kolumbiji je bila nekoč dom navdušenega rejca pavov. Ko je ta pred leti omenjeno četrt zapustil, pa ni vzel seboj svojih gizdalinskih ptic. Te so se v okolici tako namnožile, da jih je danes že okoli 150. Misel na divje pave v soseski se na prvo žogo ne zdi najslabša. Kot bi živeli v malem živalskem vrtu. Ni čisto tako, pravijo domačini, ki že več kot desetletje obupujejo nad to nastopaško nadlogo.

Sprva so jih motili glasni in prodorni kriki, po katerih slovijo perutninski manekeni. »Ni bilo mogoče spati,« je za The Canadian Press maja potarnala prebivalka soseske Julie, ko so sosedje nezakonito posekali drevo, v katerem so domovali pavi. »Čeprav je bilo drevo daleč stran, smo morali zaradi hrupa ponoči zapirati okna.« Nekateri pavi so postali še bolj vsiljivi in se naselili na stopnišče glavnega vhoda ene od družinskih hiš, tako da je družina lahko uporabljala le še zadnja vrata. To pa še ni bilo vse.

There's a peacock problem in this #Surrey neighborhood! The birds catch themselves in the reflection of vehicles, and end up scratching the cars. Neighbours say they're also extremely loud. City officials say they're speaking with experts to determine next steps. pic.twitter.com/nTAOZr4vJ8 — Sarah MacDonald (@CTVSarah) June 2, 2018

Prebivalcem je prekipelo, ko so se pavi pričeli znašati nad njihovimi avtomobili. Domačini pravijo, da imajo najraje vozila temne barve, v katerih lahko vidijo svoj odsev. V njem »prepoznajo« rivala in se s svojimi kljuni zakadijo vanj. Za seboj seveda pustijo zajetno gmotno škodo.

Prebivalci so od mestnih oblasti že zahtevali, naj ukrepajo, a so naleteli na običajno nejasnost, kdo je za to sploh pristojen.