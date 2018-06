Rekord trenutno najvišje ploščadi za bungee jumping ima Macau Tower Bungy Jump, ki ljudem omogoča skok z višine 233 metrov. Kmalu odprti bungee jumping bo edinstven v več pogledih. Zaradi steklenega mostu bodo lahko pogumneže opazovali tudi tisti, ki so zbrali pogum zgolj za sprehod čez most. »Bungee jumping bo zares nekaj posebnega, ker bo ponujal fantastične poglede na čudovito pokrajino Zhangjiajie,« je za CNN Travel dejal Joe Chen, vodilni v turistični pisarni Zhangjiajie Grand Canyon. »Ker gre za skok z mostu, je vrv drugačna kot pri skoku s stolpnice,« razlaga Chen in dodaja, da bodo imeli skakalci občutek popolnega prostega padanja.

Konec maja so še pred uradnim odprtjem v Zhangjiajiu izvedli vrsto aktivnosti za promocijo kmalu odprte atrakcije. Povabili so nekaj največjih bungee jumping entuziastov na svetu in jim ponudili priložnost, da kot prvi skočijo z najvišje tovrstne ploščadi na svetu. Kako je videti takšen skok, si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.