Družba JUB bo v sodelovanju s Planinskim društvom Ljubljana -Matica letos poleti prenovila našo najvišjo planinsko kočo, Triglavski dom na Kredarici. Za prenovo lesenih površin bo JUB s pomočjo svojih kupcev zagotovil potrebne premaze iz družine JUBIN, za zidne površine pa preskrbel še barve iz družine JUPOL, vključno z emulzijami, izravnalnimi masami in izdelki za sanacijo plesni. Rokave bodo v planinski koči zavihali JUB-ovi zaposleni, prenova Triglavskega doma na Kredarici, ki naj bi jo končali v treh dneh, pa naj bi ob ugodnih vremenskih pogojih stekla že predvidoma konec meseca junija.

Pobuda za prenovo dotrajane planinske koče na Kredarici, ki jo upravlja Planinsko društvo Ljubljana -Matica, je prišla iz vrst JUB-ovih zaposlenih, ki kot ljubitelji slovenskih gora svoj prosti čas radi izkoristijo tudi za vzpone na čudovite razgledne točke v Julijskih Alpah. ''V Triglavskem domu na Kredarici največji obisk beležimo v času od konca junija do začetka oktobra, naše kapacitete pa so planincem sicer na voljo skozi vse leto, tudi izven sezone,'' pojasnjuje Tomaž Willenpart, predsednik uprave Planinskega društva Ljubljana - Matica. ''Koča na Kredarici, ki stoji na vzpetini v grebenu med Rjavino in Triglavom, ima že več kot stoletno zgodovino, zaradi vedno večjega obiska pa smo za povečanje njenih kapacitet z novimi prizidki poskrbeli sredi 80-ih let prejšnjega stoletja. Triglavski dom na Kredarici, ki je svoje ime dobil v letu 1909, danes lahko hkrati nudi zavetje in oskrbo kar 300 obiskovalcem gora, zaradi dotrajanosti pa smo njegove prenove, ki jo bo omogočila družba JUB, v društvu še posebej veseli. Verjamem, da navdušenje nad to akcijo z nami delijo tudi vsi ljubitelji planin, predvsem pa tisti, ki nas radi redno ali le občasno obiskujejo.''

V JUB-u ocenjujejo, da bo v koči prenovljenih več kot 800 kvadratnih metrov lesenih in zidnih površin. Do konca junija bo JUB v akciji od vsakega prodanega izdelka iz družine JUBIN, ki jih kupci najdete na prodajnih policah bolje založenih trgovcev z gradbenimi materiali, namenil lonček barve za prenovo te naše najvišje planinske koče. Več podrobnejših informacij o poteku akcije Z JUBINI na vrh Slovenije ter predvidenem terminu izvedbe lahko spremljate na spletni strani www.jub.si ali www.pd-ljmatica.si, obveščanje zainteresirane javnosti pa bo potekalo tudi preko medijev in družbenih omrežij.

http://www.jub.si/zascita-za-les-kovino/z-jubini-na-vrh-slovenije

JUB iz Dola pri Ljubljani je s 143-letno tradicijo najstarejši proizvajalec zidnih barv v Sloveniji. Na tržišču je prepoznaven kot ugleden proizvajalec kakovostnih zidnih barv in toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov, ki z razvojem novih ter okolju prijaznih izdelkov in storitev stremi k energijsko varčnim in trajnostnim rešitvam v gradbeništvu. JUB je kot slovensko, sodobno in mednarodno uveljavljeno proizvodno podjetje z močnimi lastnimi blagovnimi znamkami prisoten na več kot tridesetih trgih in sodi med deseterico najbolj internacionaliziranih slovenskih podjetij.