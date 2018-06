Visoka temperatura Vročina ustavi rast rastlin in onemogoči oploditev. To je velika težava predvsem pri plodovkah. Tudi če opraševalci so, a je temperatura okoli 30 °C in več, do oploditve ne pride. Pomagamo si tako, da v hladnem delu dneva (zjutraj in zvečer) rastline oprašimo ročno. Vzamemo mehak čopič in pri paradižniku in kumarah prenašamo cvetni prah s cveta na cvet. Pri bučkah pa odtrgamo moški cvet in z njim kar direktno oprašimo ženske cvetove. Je pa to zelo zahtevno in dolgotrajno delo, ker imamo večinoma več kot le eno rastlino. Potrebno je hlajenje. Uporabne so senčne mreže, ki jih razpnemo prek opore nad zelenjavnim vrtom. Prav tako ne pozabimo na rastlinjak, ki mora biti odprt in še dodatno zasenčen, če so temperature visoke. Pri sajenju ali sejanju novih vrtnin (poletne solatnice, redkvica …) pazimo na pot sonca in če je mogoče, jih umestimo v senco višjih sosedov, kot so paradižnik, visoki fižol, kumare …

Dognojevanje Zadostna količina hranil je pomembna za obilen in zdrav ter okusen pridelek. V poletnem času je najenostavneje uporabljati tekoča organska gnojila. Tako za paradižnik in vse ostale plodovke uporabljamo tekoče gnojilo iz morskih alg Bio Plantella Organsko gnojilo za paradižnike. Morske alge prištevamo med biostimulante, kar pomeni, da krepijo rastline tudi proti okoljskemu stresu in višajo odpornost proti boleznim ter pospešijo okrevanje po napadu škodljivca. Vrtnine pa imajo potrebo še po določenih mikrohranilih, in sicer plodovke potrebujejo dodaten kalcij, kapusnice pa bor. Oba elementa izboljšata oploditev, zato je bor zaželen tudi pri plodovkah. Tako uporabimo Bio Plantella Kalcij za paradižnike in vse plodovke škropimo vsake tri tedne ali jih zalivamo. Plantella Tekoči bor pa dodamo s škropljenjem ali zalivanjem vsaj trikrat v sezoni. Vsa tri gnojila so v tekoči obliki in jih lahko mešamo med sabo. Škropimo vedno v hladnem delu dneva, najbolje zvečer. Vpijanje hranil je najboljše, če je zračna vlaga visoka. Poleti je velika težava dozorevanje plodov pri rastlinah, ki so visoke (paradižnik) ali dolge (kumare, bučke). Rastlina težko prenese vsa potrebna hranila do končnih plodov, ki zato ne dozorijo. V tem primeru je škropljenje s hranili nujno in daje najhitrejši rezultat.

Vremenski pojavi Poletna neurja s točo ali sodro so velika nevarnost za zelenjavni vrt, ker je ves naš trud lahko uničen v nekaj minutah. Najboljša zaščita je konstrukcija, čez katero razpnemo protitočno mrežo. Ta rastline obenem tudi senči, kar pomeni dvojni pozitivni učinek. Rane, ki nastanejo po toči ali sodri, pomenijo avtocesto za vstop bolezni v rastlino in močno okužbo. Poleg tega je to izjemen šok za rastlino, kar pomeni slab imunski odziv proti morebitni okužbi. V takem primeru je zelo pomembno takojšnje škropljenje s tekočim organskim gnojilom Bio Plantella Vita, ki vsebuje biostimulante v obliki vitaminov in aminokislin. Škropljenje ponovimo čez tri dni in nato še čez en teden. Rana se bo hitro zarasla, biostimulanti izboljšajo imunski odziv ter zmanjšajo šok. Če rastlina po toči ni preveč poškodovana, hranila okrepijo rastlino in pospešijo novo, mlado rast.