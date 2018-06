Ponujajo možnost, da imamo vse na svojem mestu in ni potrebe po dodatnem shranjevanju zunaj omar.

Vgradna omara sodi v vsak prostor Vgradne omare sodijo v vse prostore. Nepogrešljive so v spalnicah, predsobah, otroških sobah, mansardah in kabinetih ter tudi v pisarnah in drugih poslovnih prostorih. Ker so vsi notranji elementi narejeni po vaši želji, je vgradna omara izjemno praktična. Vgradno omaro z drsnimi vrati lahko opremimo z ogledalom in tako še bolj učinkovito izkoristimo razpoložljiv prostor.

Kako lahko izkoristimo posebne prostore? Na videz omejeni prostori in majhni kotički lahko hitro postanejo popolnoma uporabni in izkoriščeni. Ko vanje vgradimo vgradne omare, se prelevijo v čudovite shranjevalne prostore, hkrati pa delujejo razkošno in elegantno. Pri Akronu iščemo najboljše rešitve in iz prostorskih težav ustvarjamo idealne pogoje za optimalno shranjevanje in maksimalni izkoristek prostora.

Pomoč z idejo, izrisom, obliko ... Vgradno omaro lahko uporabimo za ločevanje dveh prostorov, z njo lahko zapolnimo kote in niše, prav pridejo tudi v manjših prostorih, kot so na primer kabineti. V primeru opremljanja teh prostorov so ustrezne rešitve še toliko bolj pomembne. Zato smo z vami na vsakem koraku – pomagamo vam z idejo, izrisom, obliko, barvami, materiali, in to kar pri vas doma. Vse do dostave, ko vam vašo omaro pripeljemo domov in jo tudi zmontiramo. In to predvidoma že v treh tednih od vašega naročila.