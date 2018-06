Predvsem stroka zagovarja sredstva, ki so na trgu registrirana kot zdravila in se lahko kupijo pri veterinarjih in v lekarnah. Za njihovim razvojem stojijo strokovne institucije in je zato namen pridobiti čim učinkovitejše sredstvo.

Naravna zaščita je šibkejša

Pri živalih ni dovolj, da so paraziti, kot so klopi in bolhe, le odgnani, pomembno je, da jih sredstva tudi ubijejo in da preprečimo nadaljevanje njihovega razvojnega kroga, sploh pri bolhah. Prav gotovo je to povezano s tem, da vsebujejo različne kemične, tako imenovane umetne substance. Morda so lastniki živali, ki to težje sprejemajo, saj želijo svoje živali zaščititi z naravnimi sredstvi na osnovi zelišč, vendar je potrebno vedeti, da je takšna zaščita šibkejša. Zato na območjih, kjer so klopi zelo okuženi s borelijo in drugimi povzročitelji, ki jih lahko prenesejo na živali, takšna zaščita, kot opozarjajo veterinarji, ne zadostuje. Težko govorimo, katera zaščita je najboljša, saj se različne živali različno odzovejo na različna sredstva. Zagotovo pa je prav, da lastniki na živalih uporabljajo sredstva, s katerimi so bili v preteklosti zadovoljni in jih je njihov hišni ljubljenček prenesel.

Ljudje se pred klopi zaščitimo z razpršili, za živali pa je na voljo kar nekaj oblik zaščite, od ampul, ovratnic, do okusnih tablet. Psi in mačke se gibljejo bolj pri tleh, imajo dlako na katero se paraziti lahko primejo in so jim zato bolj izpostavljeni. Pri mačkah je pomembno, da ne uporabljamo ničesar, kar ni registrirano posebej za njih. So namreč zelo občutljive za permetrin, ki ga vsebuje veliko proizvodov, registriranih za ljudi. Tudi v pripravkih za rastline ga najdemo. Tako da se držimo navodil proizvajalcev.