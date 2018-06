Oceno zelo dobro so za učinkovitost dobile le tri 2,5-kilovatne naprave. Razlike pri učinkovitosti hlajenja med najbolje ocenjenimi niso velike, a najboljše naprave so za polovico bolj učinkovite od povprečja in tudi do 80 odstotkov učinkovitejše od najslabših. Najbolje ocenjene 3,5-kilovatne so za učinkovitost dobile zgolj oceno dobro, kar je razumljivo, saj za delovanje porabijo več električne energije.

Ocena Zveze potrošnikov Slovenije V razredu 3,5-kilovatnih naprav je bil testiran tudi izdelek slovenskega proizvajalca, ki je za učinkovitost dobil oceno povprečno, skupna ocena pa je bila za tretjino nižja od prvouvrščenega modela. Zmagovalec testa med 2,5-kilovatnimi klimatskimi napravami, Daikinov model, se je še posebno izkazal pri hlajenju in sušenju zraka, kar je zelo dobrodošlo spomladi in na začetku poletja, ko še ni (pre)vroče, v marsikaterem stanovanju pa imajo težave s prekomerno vlago. Preostali modeli v tem razredu so pri tem testu dobili zgolj oceno povprečno, dva celo pomanjkljivo. Nič bolje se pri učinkovitosti sušenja zraka niso odrezali modeli v močnejšem razredu. Najbolje ocenjena Daikinova klima učinkovito ogreva tudi pri zunanji temperaturi dve stopinji Celzija. Njena pomanjkljivost je visoka cena (je namreč daleč najdražja med vsemi preizkušenimi), tudi zato bi od nje pričakovali nekoliko manj glasno delovanje. Sezonski izkoristek pri hlajenju pri 2,5-kilovatnem modelu Mitsubishi Electric, ki se je uvrstil na drugo mesto, je celo boljši od prvouvrščenega Daikinovega, a ima po drugi strani slabši sezonski izkoristek pri ogrevanju. Najboljši sezonski izkoristek pri hlajenju je sicer dosegla tretjeuvrščena naprava prav tako znamke Mitsubishi Electric.

Za učinkovito delovanje nujno redno vzdrževanje Ne glede na ocene na testu za vse klimatske naprave velja, da sta za pravilno in učinkovito delovanje nujna redno vzdrževanje in čiščenje. Enkrat na leto je treba očistiti filtre, skozi katere potuje zrak. Zamašeni filtri namreč povečajo porabo energije za 5–15 odstotkov, poleg tega so glavni krivec za slabše delovanje in neprijetne vonjave, saj zadržijo največji del umazanije, prahu in mikroorganizmov. Servis je priporočljivo opraviti vsako leto, nekateri ponudniki v primeru rednega servisiranja dveletno garancijo podaljšajo na pet let. Običajno pred začetkom hladilne sezone obvestijo svoje kupce, da je čas za redni servis klimatske naprave. Večina jih ponudi akcijsko ceno – za redni servis je tako treba odšteti okrog 55 evrov z vključenim DDV. (ea) Vir: www. zps.si

Pri nakupu preverite vrednosti na energijski nalepki - Kazalnik EER (energy efficiency ratio) na energijski nalepki nam pove, kako učinkovita je klimatska naprava med hlajenjem – višja vrednost pomeni boljšo učinkovitost. - Kazalnik COP (coefficient of performance) odraža učinkovitost pri ogrevanju – tudi tu velja, da višja vrednost pomeni boljšo učinkovitost. COP 5,8 denimo pomeni, da pri porabi 1kW energije dobimo 5,8 kW izhodne toplote. - Kazalnik SEER (seasonal energy efficiency ratio) odraža sezonski izkoristek klimatske naprave za hlajenje. Razlika med SEER 9,5 in 5,1 pomeni, da boljša naprava v enakih razmerah porabi skoraj dvakrat manj energije. - Kazalnik SCOP (seasonal coefficient of performance) kaže sezonsko učinkovitost pri ogrevanju. SCOP 5,9 pomeni, da bo klimatska naprava v ogrevalni sezoni iz 1 kW vnesene energije (elektrike) v povprečju ustvarila 5,9 kW toplote.

Kaj vključuje osnovna montaža klimatske naprave? Klimatsko napravo je najbolje kupiti skupaj z montažo. Ne samo zaradi ugodnejše davčne stopnje, ampak predvsem zato, ker mora biti nameščena na ustrezno mesto in pravilno, da bo delovala učinkovito. Za osnovno montažo je treba odšteti okrog 240 evrov brez DDV. Cena ponavadi vključuje preprosto nadometno montažo z nadometnimi kanali do pet metrov razdalje med notranjo in zunanjo enoto ter z enim prebojem do 40 centimetrov debelega zidu, brez uporabe dvigala: - montaža zunanje enote na fasado do višine štirih metrov oziroma montaža na balkon ali pod okensko polico, - en preboj zidu (za dodatni preboj je treba skupaj z davkom odšteti okrog 20 evrov), - izdelava do štiri metre dolge plinske cevne in električne povezave med enotama z nadometnimi kanali (za vsak dodaten razvod med enotama je treba za vsak nadaljnji meter skupaj z davkom odšteti okrog 20 evrov), - odvod kondenza iz notranje in zunanje enote na podlagi prostega padca do pet metrov, - montaža notranje enote, - priklop na obstoječo električno napeljavo v dolžini do pet metrov, - dobava in montaža nosilne konzole za zunanjo enoto klimatske naprave, - vakuumiranje, polnjenje sistema, zagon s preizkusom delovanja, - drobni in montažni material.