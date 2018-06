Tudi letos je bila v kategoriji barve za dom prejemnica priznanja družba JUB za svojo blagovno znamko JUPOL, zmagovalcem v vseh 40 kategorijah pa so priznanja slovesno podelili 22. maja v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Sinonim za kakovostne notranje barve

Blagovna znamka JUPOL je že pred petimi desetletji postala sinonim za kakovostne notranje zidne barve in je tesno povezana z razvojem družbe JUB. S posluhom za potrebe trga ter čim boljšo uporabniško izkušnjo je JUB nenehno vlagal v razvoj in širitev programa vrste notranjih disperzijskih barv za obnovo in zaščito notranjih zidnih površin, ki jih danes potrošniki prepoznajo po zdravju in okolju prijaznih izdelkih iz družine JUPOL, izdelanih na vodni osnovi ter enostavnih za uporabo in vzdrževanje.