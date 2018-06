Vodovodne instalacije bodo pod oknom, električne pa poljubno prestavljene, seveda po potrebi. V kuhinji naj bi bili vsi klasični elementi, z željo, da je pečica dvignjena nad pult. Predali imajo prednost pred omaricami. Zaželen je tudi mini šank, ki bi ločeval kuhinjo od dnevnega prostora. Vrata v shrambo bodo drsna in se jih lahko prestavi, če bi bilo to potrebno. Ostali prehodi so brez vrat. V dnevnem prostoru želimo standardno opremo s sedežno garnituro, kakšnim regalom, prostorom za TV in podobno. Bilo naj bi funkcionalno in ne prenatrpano. Kam pri vsem tem umestiti jedilno mizo za štiri osebe z možnostjo občasnega povečanja? Za vašo pomoč se vam vnaprej zahvaljujemo! Janez

Odgovor: Preureditev vaših dnevnih prostorov bo zagotovo funkcionalna. V razpoložljivem prostoru z res velikimi okni bo vaša dnevna soba z jedilnico zelo prijazno svetla. Narisala sem vam eno od možnih variant, kam umestiti opremo. Kuhinjski niz umestite pod manjšim oknom. Vse potrebne kuhinjske stroje umestite v narisan kuhinjski niz. Lahko umestite tudi polotok! Menim, da je za prostostoječ otok premalo prostora. Jedilno mizo in sedežno garnituro pa postavite ob obeh velikih oknih. Fotelji naj bodo svetlih barv. Predlagam, da so pohištveni elementi tako v dnevni sobi kot tudi v kuhinji enake barve in stila. Želim vam prijetno bivanje v vaši svetli dnevni sobi in dobro kuho v funkcionalni kuhinji! Inge Kalan Lipar, univ. dipl. inž. arh.