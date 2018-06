Ko govorimo o varnosti pred vsiljivci, je okolica bistven element. Vlomilci ne izbirajo več samo prestižnih sosesk, temveč so tarča vlomilcev tudi manj obljudeni – odročni, neosvetljeni predeli naselij ter vse pogosteje tudi stanovanja v blokovskih naseljih.

Pri stanovanjskih hišah je treba poskrbeti, da niso preprosto dostopne s prometnih poti, zato predlagamo, da tovrsten problem rešite enostavno, s kakovostno, dovolj trdno ograjo, ki predstavlja oviro, hkrati pa je ta dovolj odprta, da omogoča dobro preglednost iz okolice ter podaljša ali celo onemogoči vlom v objekt. Čeprav smo za okolico doma že poskrbeli s primerno ograjo, nikakor ne smemo pozabiti na kletne prostore, kjer lahko skozi okna proces vloma teče dokaj hitro in enostavno. Rešitev zaščite je v namestitvi rešetk. Za dodatno in kakovostnejše varovanje doma pa poskrbimo s sistemom javljanja vloma ter s sistemom videonadzora.

Prednosti in pomanjkljivosti sistema javljanja vloma in videonadzora

Primarni funkciji sistema za javljanje vloma sta takojšnja zaznava in poročanje o dogajanju na objektu bodisi varnostnonadzornemu centru z intervencijsko skupino, ki intervenira z ustrezno opremljenimi in usposobljenimi varnostniki, bodisi lastniku oziroma uporabniku sistema. Ob zaznavi vloma pride tudi do sprožitve notranje in zunanje sirene, kar pritegne pozornost okolice, dolgoprstnežem pa povzroča nervozo in v veliki večini prekinitev opravljanja nečednega poslanstva.

Na področju tehničnega varovanja objektov s sistemi javljanja vloma opažamo napredek predvsem glede načina upravljanja sistemov, kar je seveda bilo pričakovati glede na trend rasti tehnoloških rešitev v svetu. Danes lahko prek pametnih telefonov in tablic s primernimi aplikacijami v celoti upravljamo sisteme za javljanje vloma, katerih centralne enote lahko uporabljamo tudi za upravljanje drugih elektronsko vodenih naprav, kot so ogrevanje, luči, vrata …