Kot so še sporočili ZN, se je število notranje razseljenih beguncev v Siriji tako povzpelo na 6,2 milijona ljudi, medtem ko je v sosednje države zbežalo okoli 5,6 milijonov oseb, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Moumtzis je pojasnil, da je bila večina novih beguncev prisiljena zapustiti svoje domove zaradi zaostrovanja spopadov na območju nekdanje uporniške enklave Vzhodna Guta in v pokrajini Idlib na severozahodu države, ki je skoraj v celoti pod nadzorom upornikov.

Do objave poročila prihaja, ko je Idlib v minulih dneh pretreslo več letalskih napadov, v katerih je bilo ubitih več deset ljudi, med njimi tudi otroci. Kot je še poudaril Moumtzis, je Idlib eno izmed štirih varnih območij v Siriji, ki so jih z dogovorom minulo leto določile Rusija, Turčija in Iran. Ob tem je napovedal tudi hude posledice, če bi se na tem območju z 2,5 milijona prebivalci razvnel obsežen konflikt.