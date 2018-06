V razširjeni preiskavi sta od 30. maja dva nova osumljenca. Imena drugega preiskovalci niso razkrili, gre pa za člana upravnega odbora Audija. Oba sta osumljena goljufije in »posrednih lažnih izjav ali opustitve« informacij. Pri obeh so danes opravili hišne preiskave.

Po navedbah tožilstva je Audi prodal najmanj 210.000 avtomobilov z dizelskim motorjem, ki so bili opremljeni s programsko opremo za zmanjševanje škodljivih izpustov v času uradnih testiranj. Sporni avtomobili so bili prodani v ZDA in Evropi od leta 2009 naprej, Audi pa naj bi tako zagrešil kaznivi dejanji goljufije in nezakonite promocije produktov.

V februarju, marcu in aprilu so preiskovalci že preiskali dve Audijevi lokaciji in domove nekaterih zaposlenih. Septembra 2017 so priprli tudi nekdanjega vodjo razvoja motorjev v podjetju. Nemške oblasti so v začetku meseca odpoklicale okoli 60.000 audijev A6 in A7 po vsej Evropi zaradi nameščene goljufive programske opreme. V Audiju so danes poudarili le, da sodelujejo s preiskovalci.