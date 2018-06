Junija 2017 je podjetje EOS KSI d.o.o. med 200 slovenskimi podjetji izvedla raziskavo o plačilnih navadah in izkušnjah podjetij s plačili in upravljanjem terjatev. Zbrane informacije imajo veliko težo predvsem zato, ker so podjetja izbrali na podlagi minimalnega letnega prometa (vsaj 4,1 mio EUR) in števila zaposlenih (20 ali več), odgovore pa so posredovali direktorji podjetij oziroma direktorji, odgovorni za finance. Rezultate raziskave je mogoče primerjati z rezultati enake raziskave, ki so bile po enakem vzorcu opravljene tudi med podjetji skupine EOS v 16 državah vzhodne in zahodne Evrope.

Podjetja na svoj denar v povprečju potrpežljivo čakajo še dodatnih 31 dni Povprečni odobreni rok plačila med podjetji je 40 dni. Kljub temu, da je rok plačila relativno dolg, skoraj 4 % računov ni nikoli plačanih. Kar četrtina vseh izdanih računov pa se spremeni v zapadle terjatve, ki so plačane z zamudo. Dodatna zamuda v sektorju B2B znaša povprečno 31 dni. Podjetja so torej na svoj denar pripravljena počakati še dodaten mesec dni, pri tem pa je bolj zaskrbljujoč podatek, da je kar 91 % podjetij ne načrtuje sprememb plačilnih pogojev. Za primerjavo, leta 2017 je povprečni odobreni plačilni rok na Hrvaškem znašal 39 dni, na Češkem 37 dni, na Poljskem pa 36 dni. Slovenija je še dlje za Avstrijo (34 dni) in Nemčijo (28 dni), medtem ko je Grčija prav na repu v raziskavo zajetih držav z 52 dnevi. Rezultati 10-letnega spremljanja držav skupine EOS so pokazali povezanost dolžine plačilnih rokov z odstotkom pravočasno plačanih terjatev. Odstotek pravočasno plačanih terjatev se poveča pri krajših plačilnih rokih. Tako imajo v Nemčiji v plačilnem roku 28 dni plačanih 82 % računov, v Grčiji pa podjetja v 52 dneh plačajo le 73 % računov.

Zakaj se podjetja zaradi neplačanih zapadlih terjatev ne čutijo ogrožena? V primerjavi s tujino je presenetljiv podatek, da se le 1 % slovenskih podjetij čuti ogroženih zaradi neplačanih zapadlih terjatev, medtem ko je v tujini takih kar 17 %. S tem so nedvomno povezani že prej omenjeni vplivi okolja, kultura in navade, pa tudi razlogi za neplačevanje. Najpogosteje je razlog za neplačilo insolventnost, na drugem mestu pa so podjetja navedla slabe terjatve s strani njihovih strank. Med razlogi so še polno izkoriščanje kredita dobaviteljev ter tehnični razlogi. Med razlogi je nedvomno najbolj zanimiv drugi, torej slabe terjatve s strani njihovih strank, ki pravi, da »če nam niso plačali naši kupci, mi ne moremo plačati svojim dobaviteljem«, to pa dolgoročno ne omogoča razvoja trga in dobrih poslovnih odnosov. Čeprav neplačane terjatve prinesejo likvidnostne težave in višje stroške obresti, izpad dobička, manj investicij ter potrebo po dvigu cen izdelkov in restriktivno kadrovsko politiko, je raziskava pokazala da 62 % podjetij v prihodnjih dveh letih ne pričakuje večjih sprememb plačilnih pogojev.

Izberite učinkovito rešitev in poskrbite za svoj denar Za izboljšanje plačilnih navad imajo podjetja kar nekaj učinkovitih metod. Odlična rešitev je digitalizacija poslovanja oziroma izdajanja računov in opominov, saj se na ta način preprečijo zamude, pozabljivost in velik del napak pri računih.