Ena od prič je oblastem povedala, da je videla žensko sprehajati psa ob jezeru, čez nekaj časa pa je zagledala psa, kako lajata v vodo, eden od njiju je krvavel in imel sveže rane. Priča je, ko ni našla sprehajalke, poklicala policijo. Prva medijska poročila o dogodku so sicer navajala nekoliko drugačno zgodbo: priča bi naj na lastne oči videla, kako je aligator žensko povlekel v vodo. Policija še ni razložila, zakaj se v medijih pojavljata dva različna opisa dogodka.

Kot navaja britanski Guardian, so v jezeru nedavno opazili skoraj štiri metre dolgega aligatorja. V floridskem Konservatoriju za ribe in divje živali so po opravljeni obdukciji aligatorja potrdili, da je ta brez dvoma ugriznil žensko. Predstavnik za odnose z javnostmi je dejal, da domnevajo, da je aligator žensko najverjetneje ubil in da nadaljujejo z iskanjem njenega trupla.